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Politics

Mirzoyan-Blinken-Bayramov meeting to take place in Washington D.C.

Foreign Minister of Armenia Ararat Mirzoyan, US Secretary of State Antony Blinken and Azerbaijani Foreign Minister Jeyhun Bayramov will meet in Washington D.C. on November 7, the Armenian Foreign Ministry said.

Mirzoyan-Blinken-Bayramov meeting to take place in Washington D.C.

Mirzoyan-Blinken-Bayramov meeting to take place in Washington D.C.

STEPANAKERT,  NOVEMBER 7, ARTSAKHPRESS: “At the initiative of the American side, a trilateral meeting between Armenian Foreign Minister Ararat Mirzoyan, US State Secretary Antony Blinken and Azerbaijani Foreign Minister Jeyhun Bayramov will take place on November 7th in Washington”, the ministry said.


     

Politics

Mirzoyan-Blinken-Bayramov meeting to take place in Washington D.C.

Foreign Minister of Armenia Ararat Mirzoyan, US Secretary of State Antony Blinken and Azerbaijani Foreign Minister Jeyhun Bayramov will meet in Washington D.C. on November 7, the Armenian Foreign Ministry said.

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Artak Beglaryan appointed advisor to State Minister of Artsakh

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Secretary of the Security Council of Armenia Armen Grigoryan will pay a working visit to Poland, the...

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The Congress of Deputies of Spain, the lower house of the parliament, did not approve the international...

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On November 4, President of the Artsakh Republic Arayik Harutyunyan signed a decree on releasing Artak...

NATO supports normalization of relations between Armenia and Azerbaijan - Secretary General’s Special Representative

NATO supports the normalization of relations between Armenia and Azerbaijan and welcomes the efforts...

Economy

World wheat prices up

At the opening of trading on the Chicago Mercantile Exchange, world wheat prices jumped by almost 5 percent, trading data show. The trigger for the rise in prices was the fact that Russia announced it was suspending the grain deal, news.am informs.

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Government of Armenia to provide 144 billion dram funding for Artsakh in 2023

The Armenian government plans to provide 144 billion drams of funding to Artsakh under the 2023 state...

Dollar falls, euro rises

The American dollar’s (USD) exchange rate against the Armenian dram (AMD) comprised AMD 400.91/$1 in...

Armenia’s trade turnover with EAEU states grows 74% - PM

Despite the global political tension and difficult socio-economic situation, the Eurasian Economic Union...

Extended-format meeting of Eurasian Intergovernmental Council launched in Yerevan

The extended-format meeting of the Eurasian Intergovernmental Council launched in Yerevan today.

Russia PM in Yerevan, to discuss with EEU colleagues single oil, natural gas markets’ formation

Russian Prime Minister Mikhail Mishustin is in Yerevan, and he will discuss with other Eurasian Economic...

Society

"Long Day School" program implemented in Vaghuhas secondary school

The "Long Day School" program has been implemented in Grisha Muradyan secondary school of the community of  Vaghuhas of Artsakh’s Martakert region.

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Armenian government to allocate 2 bln drams to housing assistance program for displaced Artsakh residents

Armenia’s 2023 state budget envisages allocating 2 billion drams for the state assistance program...

One of the main achievements is the introduction of free healthcare programs for the entire society. Artak Beglaryan

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Realization of the "Long Day School" program is one of the main successes of the educational sector. Artsakh State Mnister

The realization of the "Long Day School" program needs some revisions, but I definitely consider it very...

Despite the crisis situation, great rehabilitation work carried out during this period. Artak Beglaryan

It should be taken into account that I assumed the duties of the Artsakh State Minister on June 1, 2021,...

We use the term "route" - Russian foreign ministry spox corrects Turkish reporter’s question on “Zangezur corridor”

Russian Foreign Ministry Spokeswoman Maria Zakharova, in response to the question of Anadolu news agency...

Military

Azerbaijan army units open fire in direction of Armenia positions

On the night of November 6-7, the units of the Azerbaijani Armed Forces opened fire, from rifle weapons of various calibers, in the direction of the Armenian positions located in the eastern part of the Armenia-Azerbaijan border.

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Armenian MOD: Azerbaijani Armed Forces open fire in direction of Armenian positions

At 7:40 p.m. on Friday, the Azerbaijani Armed Forces opened fire with small arms of various caliber in...

Armenia, Russia discuss course of bilateral defense cooperation

Deputy Defense Minister of Armenia Karen Brutyan met today with Russian Deputy Defense Minister, Colonel-General...

Armenian military denies Azerbaijani statement on opening fire at border

The Armenian Ministry of Defense denied the Azerbaijani defense ministry’s statement claiming that...

Secretaries of CIS Security Councils to discuss nuclear security at Moscow meeting

The Secretaries of the Security Councils of the CIS states will discuss issues relating to ensuring nuclear...

Armenia’s 2023 state budget envisages 35% increase in defense spending

According to the 2023 state budget of Armenia, the defense spending will comprise 506 billion drams which...

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Pres. Ilham Aliyev and the Azeri media frequently disparage Armenian national hero Karekin Njteh for...

Turkey disgraces itself by denying the Genocide after Biden’s acknowledgment

Don’t let Turks buy land in Armenia; impose tariffs on Turkish imports

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Interview

There is a high level of interest towards Artsakh. The adviser to the President of the Republic of Artsakh summed up the results of the meetings held in Europe

Nelly Baghdasaryan, Advisor on International Relations of the President of the Artsakh Republic had a...

Stepanakert mostly overcame the post-war material damages. Mayor

Artsakh FM: Some steps taken by Kazakhstan raise many questions regarding Artsakh

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''Position of immortals" premiered in Stepanakert
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A cross procession in memory of the martyred heroes of the Third Artsakh War held in Stepanakert
A call for unity: We will build the future of Artsakh
A call for unity: We will build the future of Artsakh
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