Armenian national football team off to North Macedonia for FIFA World Cup qualifier

The Armenian National Football Team left for Skopje on August 30 for the FIFA World Cup 2022 qualifier against North Macedonia scheduled for September 2.

STEPANAKERT, AUGUST 30, ARTSAKHPRESS: The team has left for Skopije with the following squad:

Goalkeepers:

David Yurchenko – Alashkert

Anatoly Ayvazov – Urartu

Arsen Beglaryan – Urartu

Defenders:

Kamo Hovhannisyan – Kairat (Kazakhstan)

Arman Hovhannisyan – Pyunik

Taron Voskanyan – Alashkert

Hrayr Mkoyan – Ararat

David Terteryan – Ararat-Armenia

Midfielders:

Tigran Barseghyan – Astana (Kazakhstan)

Khoren Bayramyan – Rostov (Russia)

Solomon Ime Udo – Atyrau (Kazakhstan)

Eduard Spertsyan – Krasnodar (Russia)

David Davidyan – Khimki (Russia)

Artak Grigoryan – Alashkert

Wbeymar Angulo – Ararat-Armenia

Zhirayr Shaghoyan – Ararat-Armenia

Erik Vardanyan – Pyunik

Forwards:

Alexander Karapetyan – Noah

The football federation said that André Calisir, Hovhannes Hambardzumyan, Henrikh Mkhitaryan, Vahan Bichakhchyan, Arshak Koryan and Sargis Adamyan will join the team later today in North Macedonia, while Stanislav Buchn, Artyom Avanesyan, Ishkhan Geloyan will join the team tomorrow, and Varazdat Haroyan on September 2.